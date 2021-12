2021: o pior ano da história do Jornal Nacional em audiência

A previsão é que o JN termine o ano com uma média de 24,4 pontos, a mais baixa de todos os tempos

O jornalista Ricardo Feltrin, do site UOL, revelou que o Jornal Nacional, da rede Globo, vive o pior momento de audiência de sua história. Segundo dados do Kantar Ibope Media, a previsão é que o JN termine 2021 com uma média de 24,4 pontos, a pior de todos os tempos.

O Jornal Nacional viveu seu ápice em 2004, quando a audiência chegou a 41,9 pontos. Foi o único momento acima dos 40 pontos. Mas está perdendo espectadores, especialmente para plataformas de streaming e internet. A queda nesse período foi de 32% de público. Dois em cada cinco aparelhos de TV se desconectaram do jornal apresentado por William Bonner e Renata Vasconcellos.

O JN continua sendo líder de audiência no Brasil. Mas, segundo o levantamento de Ricardo Feltrin, “jamais a Record (9,7 pontos e 15% de share) esteve tão perto dele na tabela”. Desde 2013, o jornal não consegue alcançar os 30 pontos de audiência. Tem sido criticado pelo seu ativismo político e pela forma alarmista como noticiou a pandemia de covid-19.