A semana que se encerra foi marcada pela invasão russa na Ucrânia. Além disso, o presidente Jair Bolsonaro (PL) editou um decreto em que cria um número único de RG para todo o país, que serão os dígitos do CPF. Confira abaixo quais foram as cinco notícias mais acessadas pelos leitores de Oeste nesta semana.

1 – Decreto de Bolsonaro cria RG com número único para todo o Brasil

Além de simplificar a vida do cidadão, o RG com número único no país visa a coibir fraudes.

-Publicidade-

2 – O que Putin quer da Ucrânia

Isso está expresso em seus pronunciamentos oficiais. Em artigo publicado em julho do ano passado, por exemplo, o líder russo destacou que o objetivo do Kremlin é unir novamente Rússia e Ucrânia, como nos tempos da União Soviética.

Leia também:

3 – Inglaterra anuncia fim do isolamento para pessoas com covid

O novo plano prevê vacinas e tratamentos para manter o vírus sob controle, embora o governo tenha dito que “os sistemas de vigilância e as medidas de contingência serão mantidos” se necessário, informou Oeste na segunda-feira.

4 – Brasileira presa na Tailândia pede apoio do presidente Bolsonaro

Mary Ellen foi presa na segunda-feira dia 14 com outros dois brasileiros, acusados de transportar 15,5 quilos de cocaína na bagagem. Ela pode ser condenada à morte. Segundo depoimento de familiares, ela viajou sem avisar e estava preocupada com o estado de saúde da mãe, que está com câncer.

5 – Rússia ameaça: ‘Se Suécia e Finlândia entrarem para a Otan, haverá forte retaliação’

Oeste registrou que a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Maria Zakharova, subiu o tom com o Ocidente. Segundo a diplomata, se a Finlândia e a Suécia decidirem apoiar a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), haverá uma “resposta séria” por parte de Moscou.