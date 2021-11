82% dos paulistanos têm anticorpos contra covid, indica pesquisa

Uma pesquisa revelou que cerca de 82% dos adultos da cidade de São Paulo possuem anticorpos neutralizantes do coronavírus. Com o resultado divulgado na terça-feira 9, o estudo foi realizado entre 9 e 20 de setembro. O resultado é mais que o dobro do índice do levantamento anterior, 33,3%, com dados coletados de 22 de abril a 1º de maio.

Leia também: “A evolução da doença no Brasil e no mundo”, painel de Oeste sobre a pandemia

A pesquisa recente analisou 1.055 amostras de sangue coletadas em 160 setores censitários da capital paulista. A verificação da incidência de anticorpos se deu por meio de testes IgG e IgM.

-Publicidade-

O projeto SoroEpi MSP, responsável pelo monitoramento, reúne cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). A inciativa tem como financiadores o Instituto Semeia, o Laboratório Fleury, o Ipec (antigo Ibope) e o Instituto Todos pela Saúde (ITpS).

Membro do grupo condutor da pesquisa, o biólogo Fernando Reinach, disse ao jornal o Estado de S. Paulo que a proporção da população adulta com anticorpos pode ser maior que a apontada pelo trabalho. Em 20 de setembro, data da finalização da coleta, o boletim da prefeitura ressalta que 70% dos adultos paulistanos haviam completado o ciclo vacinal. Ontem, esse índice estava em 96%.