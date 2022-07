99 vai distribuir 100 mil bolsas gratuitas de educação financeira para usuários

Os 100 mil usuários terão acesso a um curso focado no gerenciamento do dinheiro no dia a dia | Foto: Divulgação/Rawpixel

A empresa de mobilidade 99 vai distribuir 100 mil bolsas de estudos gratuitas de educação financeira para usuários do aplicativo. O lançamento do curso está previsto para setembro. As aulas serão destinadas a clientes das classes C e D e realizadas integralmente pelo WhatsApp.

O aplicativo de mensagens será a plataforma de ensino por estar presente em 99% dos smartphones brasileiros. A escolha dos bolsistas tem sido feita por geolocalização em regiões periféricas do país.

O anúncio ocorreu na manhã desta quarta-feira, 20, pelo executivo Anselmo Baccarini, head de comunicação da 99Pay, em evento de comemoração dos dois anos da carteira digital de pagamentos da 99. O curso está sendo desenvolvido pela startup Barkus.

“A parceria com a Barkus e a oferta gratuita para 100 mil bolsas estão conectadas com o compromisso da 99Pay de trabalhar, de forma simples e descomplicada, pela democratização de serviços financeiros digitais, especialmente para as classes C e D que foram bastante impactadas economicamente pela crise que ainda vivemos”, diz Baccarini.

Os 100 mil usuários terão acesso a um curso focado no gerenciamento do dinheiro no dia a dia.

