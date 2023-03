99Food anuncia fim dos serviços no Brasil

A 99, operando há dez anos no Brasil, afirma estar focada em serviços prestados por motos | Foto: Divulgação

Aplicativo de delivery vai encerrar as operações em abril

A empresa de delivery 99Food vai interromper suas operações no Brasil a partir do dia 17 de abril. O anúncio foi feito pelo gigante chinês DiDi Chuxing, controlador do app.

A empresa já vinha desmontando a operação desde o fim do ano passado, tendo já desmobilizado os entregadores envolvidos nas entregas do 99Food. Segue operando apenas como plataforma para os restaurantes cadastrados atuarem com sistemas de entrega próprios.

A 99Food segue os passos do Uber Eats, aplicativo para entrega de refeições da Uber, que interrompeu suas operações no país este mês. Nesse segmento, o mercado brasileiro conta com gigantes como o iFood e o Rappi.

A 99, operando há dez anos no Brasil, afirma estar focada em serviços prestados por motos. “Como companhia, decidimos concentrar muitos dos nossos recursos no desenvolvimento de serviços de duas rodas.”

Agora, a expectativa da 99 é que restaurantes usem as soluções logísticas sobre duas rodas oferecidas pelo grupo onde os serviços já estão disponíveis. A empresa afirmou ainda que, nesta etapa, não haverá demissões.

Demissões

Em janeiro, a 99 promoveu uma segunda onda de cortes em todas as áreas da empresa no Brasil, onde contava com 800 funcionários. A primeira demissão em massa ocorreu em setembro. O número de demitidos não foi informado pela companhia.