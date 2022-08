9º Fórum Liberdade e Democracia promove discussões sobre os valores liberais 

A nona edição do Fórum Liberdade e Democracia foi realizada em São Paulo | Foto: Divulgação

O evento, promovido pelo IFL-SP, contou com a participação de Juan Guaidó, Morton Blackwell, Bernardinho e Ana Paula Henkel

“Protagonismo em tempos adversos” foi o tema do 9º Fórum Liberdade e Democracia, promovido na sexta-feira 19 pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP). Neste ano, em razão do arrefecimento da pandemia de coronavírus, o evento foi exclusivamente presencial.

Filósofos, empresários, analistas políticos, economistas, artistas e esportistas participaram dos ciclos de palestras. Entre os conferencistas, o atual presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó; Morton Blackwell, fundador do Leadership Institute e ex-assessor de Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos; Matt Warner, presidente do think tank Atlas Network; e Ana Paula Henkel, ex-atleta de vôlei, comentarista política e colunista de Oeste.

Segundo Larissa Bomfim, presidente do IFL-SP, o Fórum Liberdade e Democracia teve como objetivo fomentar as discussões sobre os valores liberais. “É difícil ver um debate profundo, com consciência, sobre a importância da liberdade e da formação de lideranças”, disse a administradora. “Os bons líderes, com bons valores, têm uma grande capacidade de impacto.”

Na Venezuela, a liberdade não é sequer um assunto em discussão. Como ressaltou Guaidó, os venezuelanos batalham diariamente para restabelecer o sistema democrático no país. Desde a ascensão do chavismo ao poder, os cidadãos perderam suas liberdades — de expressão, política, religiosa e econômica. Como resultado, vivem sob o castigo do socialismo.

Embora não esteja em uma situação calamitosa como a do vizinho sul-americano, o Brasil enfrenta problemas históricos. “Somos um dos últimos colocados nos rankings de liberdade, investimento e qualidade de vida”, observou o escritor e professor universitário Dennys Xavier (Novo), candidato a deputado federal por Minas Gerais. “Ao mesmo tempo, estamos em primeiro lugar em tudo aquilo que é ruim. A classe política brasileira é muito pior que a máfia, porque a máfia ainda tem regra moral.”

Xavier diz que esses problemas ocorrem porque os brasileiros ainda não perceberam que o embate real não é entre esquerda e direita, mas entre Estado e indivíduo. “Gostaria que as pessoas voltassem a imaginar sua existência livre de um sistema que encarcera as liberdades individuais”, afirmou.

9º Fórum Liberdade e Democracia

Nesta edição, o evento dividiu-se em dez painéis:

1) “O Protagonista em Construção”, protagonizado pela filósofa e professora Lúcia Helena Galvão;

2) “Como Se Tornar Um Campeão”, que contou com a participação de Bernardo Fonseca, Torben Grael, Bernardinho e Dennys Xavier;

3) “Além do Sucesso: Os Bastidores do Empreendedorismo”, com Tallis Gomes, Rodrigo Baer e Ricardo Geromel;

4) “Development With Dignity to End Poverty”, liderado por Matt Warner;

5) “O Poder do Subconsciente”, com Pyong Lee;

6) “How Liberty Brings Happyness”, apresentado por Tal Tsfany;

7) “Venezuela: É o Fim da Liberdade?”, com Juan Guaidó e Cláudio Dantas;

8) “Tempos Adversos”, que contou com Zeina Latif e Helio Beltrão;

9) “Estamos Vivendo um Atentado às Liberdades?”, com participação de Ana Paula Henkel, Renata Barreto, Gustavo Maultasch e Raphaël Lima; e

10) “How to Make Your Ideas Win?”, com Morton Blackwell.