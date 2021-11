A marmita gourmet dos sem-teto

O movimento dos sem-teto (MTST), liderado por Guilherme Boulos, promoveu a exibição gratuita do filme “Marighella”, recém-lançado pelo ator e diretor Wagner Moura para tentar reescrever a biografia do terrorista de esquerda. O convite para assistir o filme, na última quinta-feira, 11, vinha acompanhado de um vale-marmita. Moura, que tem se empenhado em desvencilhar-se da imagem do Capitão Nascimento (Tropa de Elite 1 e 2), massacrado pela patota de esquerda na cena cultural, fez questão de ser fotografado enquanto jantava. Um detalhe, contudo, chamou a atenção: a “quentinha” à base de camarão não era das mais comuns na mesa do brasileiro…

