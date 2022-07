A nova presidente da Caixa

O governo federal anunciou, na quarta-feira 29, a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques Consentino, para assumir como presidente da Caixa Econômica Federal. A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União.

A troca ocorreu depois da oficialização do pedido de demissão do então presidente do banco, Pedro Guimarães, que estava no cargo desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), em 2019. Guimarães foi denunciado por assédio sexual por funcionárias da instituição. Em carta enviada ao presidente, Guimarães rebateu as acusações e alegou inocência.

Carreira da nova presidente da Caixa

Para o cargo atual, Daniella foi nomeada em fevereiro deste ano. Antes, ela atuava como chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos da pasta desde 2019 e é considerada o braço direito do ministro da Economia, Paulo Guedes.

Ao assumir a secretaria do ministério, Daniella Marques quis deixar como marca um programa de empreendedorismo para mulheres. Em seu discurso ao lançar o programa, chamado de “Brasil Pra Elas”, alertou para a necessidade de reduzir os índices de violência contra a mulher.

Formada em administração pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro e com MBA em finanças pelo IBMEC/RJ, Daniella Marques atuou por 20 anos no mercado financeiro, na área de gestão independente de fundos de investimentos, de acordo com o Ministério da Economia. Marques também foi sócia-fundadora e diretora de fundos de investimento.