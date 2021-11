Academia Brasileira de Letras escolhe neurocirurgião como novo ‘imortal’

A Academia Brasileira de Letras (ABL) elegeu o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho para ocupar sua cadeira de número 12 nesta quinta-feira, 18. Ele é sobrinho do arquiteto Oscar Niemeyer (1907-2012) e concorria com o professor indígena Daniel Munduruku.

Ele é autor de um livro de divulgação científica chamado “No labirinto do cérebro”, no qual descreve o funcionamento do órgão e conta histórias de casos médicos.

Niemeyer Filho ocupará a cadeira do professor Alfredo Bosi, que morreu no dia 7 de abril de 2021. Neste ano, a ABL já havia escolhido como “imortais” a atriz Fernanda Montenegro e o cantor e compositor Gilberto Gil.

-Publicidade-

“Paulo Niemeyer entra para a Academia Brasileira de Letras como agente da ciência e da cultura, em sintonia com o humanismo e a modernidade. Sua presença reafirma o compromisso desta Casa com o conhecimento integral, de que ele, Paulo, é mestre consumado”, afirmou o presidente da ABL, Marco Lucchesi, em nota divulgada no site da entidade.

Leia também: “Os escritores que procurem outro lugar”