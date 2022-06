Acidente entre trens do metrô deixa feridos em Salvador, na Bahia

Dois trens do metrô de Salvador, capital da Bahia, tombaram depois de um deles bater em um vagão de serviço, na região da Estação Pirajá, nesta terça-feira, 31. Segundo os bombeiros, dois trabalhadores da concessionária tiveram ferimentos leves. Todos os passageiros já foram retirados dos vagões. Uma das composições envolvidas no acidente estaria vazia.

Imagens gravadas no local mostram que a parte da frente de um dos trens descarrilou, depois dessa batida. Com esse descarrilamento, o trem tombou e atingiu o outro trem, que também estava no mesmo local, no trilho ao lado.

-Publicidade- Acidente no metrô de Salvador.

Primeiras imagens mostram que os trens, supostamente, teriam colidido de frente. pic.twitter.com/bWdIwhSG5q — TUUDONEWS (@TUUDONEWS) May 31, 2022

Em outros vídeos feitos no dentro do transporte, os passageiros aparecem sendo retirados dos vagões do metrô de Salvador.

Vídeo mostra resgate de passageiros e estragos no metrô de Salvador; assista pic.twitter.com/wQpZg7XE7Y — BNews (@bnews_oficial) May 31, 2022

Por meio de nota, a CCR Metrô, que administra o serviço em Salvador informou que foi acionado o Plano de Apoio entre Empresas em Situações de Emergência (Paese) após o descarrilamento entre o caminhão de alinhamento e o trem. A empresa salientou que não houve feridos durante a ocorrência. Por causa da situação, a Linha 1 opera apenas entre os terminais acesso Norte até a Lapa, nas duas direções e ainda não há previsão para restabelecer o serviço. A linha 2 já foi restabelecida.

Leia também: “Monotrilho em São Paulo: uma década de incompetência”, reportagem publicada na edição 113 da Revista Oeste