Ações contra Moro avançam na Justiça Eleitoral

Os processos que tramitam no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná que pedem a cassação do senador Sergio Moro (União Brasil-PR) têm um novo relator.

O desembargador Dartagnan Serpa Sá vai assumir as ações que estavam com o relator Mario Helton Jorge.

publicidade

A relatoria seria definida entre dois desembargadores, mas pelo critério de antiguidade ficará nas mãos de Serpa Sá. Ele já atua como desembargador substituto no TRE desde 2021 e seu mandato termina em dezembro.

As ações que pedem a cassação do mandato do senador paranaense são movidas pelo PL e pela federação formada por PT, PV e PCdoB.

A Justiça Eleitoral decidiu juntar as ações, que questionam os gastos de Moro no período de pré-campanha.

Ações pedem cassação de Moro

Os partidos afirmam que o ex-juiz praticou abuso de poder econômico, caixa dois, uso indevido dos meios de comunicação e irregularidades em contratos, e, por isso, pedem a cassação de Moro.

No começo de junho, o desembargador — que deixou o caso — negou os pedidos da defesa de Moro para rejeitar o trancamento do processo por falta de provas.

Jorge afirmou na ocasião que não é preciso que sejam apresentadas “provas cabais da conduta imputada ao investigado, desde que os fatos narrados se enquadrem, em tese, em alguma das modalidades de abuso de poder e, ainda, que haja indícios suficientes da ocorrência dos fatos”.

O senador nega qualquer irregularidade na campanha, afirma que não há provas do suposto desequilíbrio eleitoral e que a fundamentação dos partidos é genérica.

A defesa de Moro também pediu que os presidentes do União Brasil, Luciano Bivar, e do Podemos, Renata Abreu, fossem incluídos na demanda, já que atendeu a determinações deles durante a pré-campanha e a campanha.

O pedido foi negado, porque, de acordo com o desembargador, o TRE-PR não tem jurisdição sobre políticos de outros Estados. Bivar elegeu-se deputado por Pernambuco e Renata, por São Paulo.

Leia também: “Pecadores vingativos”, texto publicado na edição 166 da Revista Oeste