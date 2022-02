Aeroporto de Guarulhos é o recordista de atrasos e voos cancelados

O segundo colocado no ranking é o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP)

O Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos (SP), foi o que registrou o maior número de atrasos e cancelamento de voos no ano passado. O levantamento foi realizado pela AirHelp, empresa especializada na defesa dos direitos de consumidores no setor aéreo.

De acordo com a pesquisa, mais de 988 mil passageiros foram afetados por problemas relacionados à falta de pontualidade das companhias aéreas no principal aeroporto do país.

O segundo colocado no ranking é o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP).

O levantamento dos números foi feito a partir do banco de dados global da AirHelp, que levou em consideração os voos regulares em aeroportos brasileiros durante o ano passado e o número absoluto de passageiros de cada um deles.

O estudo apontou ainda que os atrasos e cancelamentos de voos são mais comuns nos aeroportos paulistas. Na sequência, aparece o Aeroporto Internacional do Recife, com mais de 317 mil passageiros prejudicados em 2021.

Segundo a AirHelp, os problemas enfrentados por cerca de 3 milhões de passageiros podem justificar pedidos de indenização pelos cancelamentos. Se o cliente conseguir comprovar os problemas relatados, pode receber até R$ 5 mil das companhias.

Em 2021, como noticiado por Oeste, o setor aéreo brasileiro transportou 67 milhões de passageiros no mercado doméstico e internacional, uma redução de 43,5% em relação a 2019, quando foram transportadas mais de 119 milhões de pessoas.

Considerando apenas o mercado doméstico, o recuo entre os períodos foi de 34,2%. No acumulado do ano, 62,5 milhões de passageiros foram transportados em rotas nacionais. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).