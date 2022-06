TCU autoriza concessão do Aeroporto de Congonhas e Campo de Marte

O Tribunal de Contas da União (TCU) deu aval nesta quarta-feira, 1º, à concessão de 15 aeroportos, entre eles, o de Congonhas, em São Paulo. O Ministério de Infraestrutura já informou que lançará — ainda em junho — edital da sétima rodada aeroportuária. A previsão é que os terminais recebam R$ 7,3 bilhões em investimentos durante os contratos.

De acordo com o governo, o edital será lançado em três blocos. O primeiro, Aviação Geral, engloba os aeroportos de Campo de Marte (SP) e Jacarepaguá (RJ). O lote tem previsão de R$ 560 milhões em investimentos previstos, com outorga inicial de R$ 138 milhões.

Na sequência, vem o Bloco Norte 2, que é formado pelos terminais de Bélem (PA) e Macapá (AP). Os dois aeroportos devem receber R$ 875 milhões em investimentos. A outorga inicial é R$ 57 milhões.

Por fim, o bloco SP-MG-PA-MG, com Congonhas (SP), Campo Grande (MS), Corumbá (MS), Ponta Porã (MS), Santarém (PA), Marabá (PA), Carajás (PA), Altamira (PA), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Montes Claros (MG). O investimento previsto é de R$ 5,8 bilhões, com outorga inicial de R$ 255 milhões.

“Com a chancela da Corte de Contas, o calendário estipulado pelo governo federal, mesmo com a alteração do formato dos blocos, continua em vigor”, disse o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Para o ministro, o leilão deve ocorrer ainda no segundo semestre deste ano.

Quase 50 terminais em concessão

Depois da licitação, o Brasil atingirá a marca de 49 terminais aéreos concedidos à iniciativa privada. Já para 2023, está prevista a concessão do Santos Dumont e do Aeroporto Internacional do Galeão, ambos no Rio de Janeiro.