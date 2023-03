Bombeiros e Polícia Militar estão no local para socorrer as vítimas | Foto: Reprodução

Um adolescente de 13 anos atacou com uma faca três professores e dois alunos na Escola Estadual Thomázia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 27. O autor das facadas é aluno da escola e foi apreendido.

Conforme reportagem da Record TV, os professores feridos estavam tentando conter o aluno dentro da escola, que queria matar um colega, quando foram atacados. Uma aluna contou que a briga entre os dois estudantes envolvidos começou na semana passada, e, hoje, o adolescente teria levado uma faca para se vingar.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o responsável pelas facadas foi contido dentro da escola. Um dos professores foi levado para o Hospital das Clínicas e o outro para o Hospital Bandeirantes — não há informações sobre o estado de saúde deles. O terceiro professor atingido teve parada cardiorrespiratória no local. O helicóptero Águia está nas imediações para remoção da vítima. A polícia trabalha com a hipótese de que o adolescente teria planejado o ataque após essa briga com o colega.

Entre as crianças, uma sofreu um corte no braço e a outra foi socorrida em estado de choque, mas sem ferimentos. Os pais e os familiares dos alunos estão em frente à escola aguardando a liberação dos estudantes.