Andressa Urach recebe alta depois de cirurgia de emergência

Internada em um hospital de Porto Alegre para a retirada de pedra nos rins desde a última sexta-feira 15, Andressa Urach apareceu nas redes sociais, na noite do sábado 16, para dizer que já recebeu alta.

Depois de passar por uma cirurgia de emergência, por causa de um cálculo renal, Andressa falou sobre o procedimento e revelou estar internada desde a última sexta-feira 15, no Hospital Ernesto Dornelles, em Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul.

Andressa Urach aproveitou o anúncio de sua saída do hospital para agradecer ao ex-marido

Junto com o anúncio de sua saída do hospital, Andressa também fez uma série de agradecimentos, em especial ao ex-marido Thiago Lopes.