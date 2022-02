Anvisa aprova registro de autoteste para covid

Essa é a segunda empresa que obtém permissão da agência para comercialização do autoteste no país

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou nesta quarta-feira, 24, o registro do segundo autoteste para a covid-19 no Brasil. A fabricante é a Eco Diagnóstica Ltda., que fará o Autoteste COVID Ag Detect no Brasil.

“O produto atendeu aos critérios técnicos definidos pela agência e também teve o desempenho avaliado e aprovado pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), conforme estabelecido no Plano Nacional de Expansão da Testagem do Ministério da Saúde”, informou a Anvisa.

O primeiro autoteste para a covid-19 — que permite a identificação do vírus em secreções nasais coletadas por um cotonete e submetido a processos químicos — foi aprovado no Brasil no dia 17 de fevereiro.

-Publicidade-

Em linhas gerais, o paciente que possui o kit realiza a coleta através da secreção do nariz ou da boca com um cotonete. Na sequência, a haste é introduzida em um processo químico e colocada para a testagem. O resultado está disponível em menos de meia hora, indicando tanto o resultado positivo quanto negativo para a presença do vírus.

Para atender aos requisitos listados pela Anvisa como necessários para a aprovação, o segundo autoteste levou 22 dias de análise e atendimento de exigências listadas, além de uma reunião técnica para a apresentação de informações, declarou a agência.