Anvisa veta venda de chocolates Kinder por suspeita de contaminação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na noite da quinta-feira 14 a proibição da comercialização, distribuição e importação de produtos da marca de chocolates Kinder. A medida vale para os lotes fabricados pela empresa Ferrero na Bélgica.

A proibição acontece em razão do surto de salmonela em chocolates da marca, detectado em mercados internacionais. O Brasil não está incluído na lista de países para os quais o produto foi distribuído, mas mesmo assim a Anvisa decidiu pelo veto, como medida preventiva, bem na semana da Páscoa.

“Embora o Brasil não esteja entre os países de destino dos produtos, conforme noticiado pela Anvisa, a Agência considerou prudente publicar a medida preventiva, com o objetivo de informar a sociedade e de evitar que o produto seja consumido ou trazido de fora do país por pessoas físicas ou importadoras”, manifestou a Anvisa, em nota.

-Publicidade-

Além da medida de proibição, a Anvisa notificou a empresa a prestar informações sobre os produtos e sobre o controle de importações por terceiros.

A Ferrero, fabricante do Kinder Ovo no Brasil, havia sido requisitada nos últimos dias pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública a prestar esclarecimentos sobre a segurança dos seus produtos.

A medida foi tomada após mais de 100 casos de salmonela na Europa. Suspeitas do foco da contaminação são voltadas para os chocolates Kinder Ovo fabricados na Bélgica. Uma das fábricas fechou e em todo o continente foi feita a retirada de produtos dos mercados. A Ferrero realizou o recall, para evitar mais casos de intoxicação.

O que é a salmonela?

A salmonela (Salmonella enterica e Salmonella bongori) é um tipo de bactéria transmitida pela ingestão de alimentos crus ou malcozidos contaminados por fezes. Ela causa uma infecção bacteriana chamada salmonelose.

A Salmonela nos ovos malcozidos é muito conhecida, mas as carnes de aves, como o frango e o pato, o leite não pasteurizado e até mesmo a água são passíveis de contaminação pela bactéria.

Os principais sintomas da doença são dor abdominal, vômitos e diarreia e costumam surgir de 12 a 36 horas depois da ingestão de comidas contaminadas.