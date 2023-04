Aos 24 anos, narradora de eSports morre de infecção no coração

A narradora de eSports Cecília Moraes, de 24 anos, morreu em virtude de uma infecção no coração. A fatalidade ocorreu na quinta-feira 13, e a família da jovem confirmou a informação no sábado 15. Ela estava internada em Balneário Camboriú (SC) desde 12 de abril, no Hospital da Unimed.

O namorado, Samuel Riboli Santana, revelou que Cecília estava realizando o senho de narrar competições de Pokémon. “Apaixonei-me por isso e nunca, na Terra, alguém tão iluminada de amor e carinho vai nascer”, afirmou, referindo-se a Clarice. “Ela não aceitava injustiças e sempre batia o pé para defender os amigos dela. Tenho muito orgulho dela e de tudo que construiu. Infelizmente, ela não conseguiu viver esse sonho por muito tempo. Mas o amor que estou recebendo da comunidade do Pokémon é tão lindo que mostra que, mesmo que por pouco tempo, ela marcou pessoas.”

Quem foi Cecília Moraes

Clarity ou Clarice, como também era conhecida, era estudante de letras na Universidade do Vale do Itajaí (Univali).

O perfil oficial da Pokémon UNITE Championship Series Brazil prestou homenagem à narradora. “Nossos sentimentos aos amigos e aos familiares neste momento tão difícil”, comunicou o grupo. “Seremos eternamente gratos, pela paixão e pelo talento que ela compartilhou conosco.”

Todos nós da comunidade de esports Pokémon UNITE lamentamos o falecimento da Clarity. Nossos sentimentos aos amigos e familiares neste momento tão difícil.



Seremos eternamente gratos pela paixão e talento que ela compartilhou conosco. 🎀🫶 pic.twitter.com/EagqoRI9cJ — Pokémon UNITE Championship Series Brazil (@UniteBrazil) April 15, 2023

Leia mais: “Ministra do Esporte de Lula diz que eSports não é esporte”