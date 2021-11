Aos 63 anos, morre a jornalista Cristiana Lôbo

Aos 63 anos, a jornalista Cristiana Lôbo faleceu nesta quinta-feira, 11, em razão de um mieloma múltiplo (câncer na medula óssea). A doença se agravou depois de Cristiana contrair pneumonia. Ela estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Com mais de 30 anos no jornalismo, atuava como comentarista do canal Globonews e tinha uma coluna no portal G1.

