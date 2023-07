Apartamento de Jô Soares é posto à venda por R$ 12 milhões

O apartamento alto padrão que pertenceu ao apresentador Jô Soares (1938-2022) foi posto à venda por R$ 12 milhões. O imóvel de 628 metros quadrados fica localizado em Higienópolis, um dos endereços mais caros da cidade de São Paulo.

No prédio construído em 1952, o apartamento tem quatro dormitórios, biblioteca e sala de cinema com home theater. Os mármores são originais, enquanto as janelas são automatizadas e antirruído.

Jô morreu aos 84 anos, em 5 de agosto de 2022, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, de falência de múltiplos órgãos. Ele sofria de problemas de pulmão.

O médico e escritor Drauzio Varella disse que o apresentador escolheu deixar o hospital e passar os últimos dias em sua casa assistindo a filmes clássicos noir, seu gênero favorito.

Escritor e humorista, Jô Soares permaneceu por quase 30 anos no ar como apresentador de talk show. Primeiro, no SBT, apresentou o Jô Soares Onze e Meia, de 1988 a 1999. Na Rede Globo, o Programa do Jô foi transmitido de 2000 a 2016.

À venda por R$ 12 milhões: imobiliária divulga vídeo do apartamento de Jô Soares

Com preço anunciado de R$ 12 milhões, o apartamento que era de Jô Soares está sendo divulgado por um perfil no Instagram da Imobiliária Boutique Graziella dos Imóveis. Veja o vídeo:

Revista Oeste, com informações da Agência Estado