Apresentador entrega faixa de Miss Goiás a candidata errada

A modelo Ana Lívia Diniz, 23 anos, desabafou nas redes sociais depois de ser constrangida no palco do Miss Goiás. No concurso, realizado na sexta-feira 23, a modelo recebeu — equivocadamente — a faixa do apresentador. A vencedora da competição é Simone Cardoso, representante de Rio Verde.

“Minha experiência como Miss Goiás, infelizmente, foi péssima”, disse Ana. “A vergonha que passei ontem. Fica aqui a minha indignação com a falta de organização do evento. Esse momento é extremamente importante para quem se dedicou tanto rumo a um objetivo. É uma grande falta de responsabilidade anunciar um resultado que não é verdadeiro. Colocar a faixa e depois retirar.”

No TikTok, o vídeo do momento de gafe ultrapassou 1 milhão de visualizações (apenas 18 horas depois da publicação).

A modelo explicou, no Instagram, que o concurso tinha três categorias: Miss Goiás, Miss Goiás Terra e Miss Goiás Globo. Mesmo conquistando o terceiro lugar em uma das categorias, Ana Lívia lamentou o episódio e compartilhou a frustração com o evento.

“Infelizmente, faltou organização”, observou a modelo. “Por mais que erros aconteçam, não é o momento de errar. Queria sair correndo, mas nem tive reação, nem nada. Estou compartilhando minha experiência para que mais meninas se atentem às franquias de Miss que entram. Busquem saber ao máximo da organização e de seus coordenadores para não ter seus sonhos e expectativas frustradas, assim como aconteceu comigo.”