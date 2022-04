‘Arthur Lira é um covarde’, diz esposa de Daniel Silveira

Paola Daniel, esposa do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), chamou de covarde o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A mensagem foi postada no Twitter nesta quinta-feira, 21, depois que o Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o parlamentar fluminense a 8 anos e 9 meses de prisão.

Leia também:





“Daniel Silveira não é criminoso para ter pena estipulada”, escreveu. “Ele não cometeu crime algum e posso garantir que ele não está assustado. Está ainda mais decidido a despertar pessoas para o que poderemos enfrentar. Arthur Lira é um covarde!”

-Publicidade-

Ela ainda defendeu o presidente da República, Jair Bolsonaro, dizendo que o mandatário não havia deixado Silveira de Lado. “Temos que cobrar da Câmara e do Senado pela omissão, pela covardia, pelo desrespeito à Constituição”, afirmou.

De acordo com Paola, “Jair Bolsonaro nada tem com o voto de André Mendonça”, ministro que ajudou a condenar o parlamentar. Mendonça chegou ao cargo no STF graças à indicação do presidente.

“Terrivelmente decepcionante”

O magistrado divergiu apenas parcialmente do voto do relator Alexandre de Moraes. Mendonça defendeu que a pena aplicada fosse de dois anos e quatro meses de reclusão — e não de oito anos e nove meses de prisão, como sentenciou Moraes. Apenas Kassio Nunes, outro indicado por Bolsonaro, pediu a absolvição de Silveira.

Entre os críticos de Mendonça está a deputada Carla Zambelli (PL-SP), que escreveu: “Quem diria que Kassio Nunes acertaria e André Mendonça erraria tanto”. O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) também se pronunciou: “Terrivelmente decepcionante”.

Durante a sessão de ontem, Dias Toffoli, que chegou à Suprema Corte por indicação do ex-presidente Lula, elogiou Mendonça. “Entre as grandes virtudes de um homem ou mulher está a coragem”, disse. “E aqui registro nesse sentido a coragem do ministro André Mendonça.”