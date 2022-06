Artista cria versões envelhecidas de Lady Di, Ayrton Senna e outras personalidades

Além de reconstruir rostos de pessoas já falecidas, o brasileiro Hidreley Dião também cria “versões reais” de desenhos animados, como Turma da Mônica, Branca de Neve, Pokemon, Os Simpsons e outros. O artista utiliza uma mistura de inteligência artificial e programas de edição de imagem para atingir tais resultados.

Dião utiliza sua conta no Instagram, com 266 mil seguidores, para divulgar seu trabalho. Uma das suas publicações com maior alcance mostra o “antes e agora” de personalidades famosas, como Ayrton Senna, Princesa Diana, Amy Winehouse, Anne Frank, Marilyn Monroe, Elvis Presley e outros.