As manifestações em São Paulo contra Lula em imagens

A Proclamação da República, celebrada nesta terça-feira, 15, marcou as manifestações por diversas cidades do país. Os participantes demostraram a insatisfação pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a condução das ações de cerceamento da liberdade pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em São Paulo, maior cidade do país, os manifestantes reuniram-se nos arreadores do Comando Militar do Sudeste, no bairro Paraíso, zona sul da capital.

Confira as imagens das manifestações

