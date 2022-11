Assassino que invadiu escola planejou atentado por 2 anos

O assassino que invadiu duas escolas, deixando três pessoas mortas e outras 13 feridas em Aracruz, no Espírito Santo (ES), disse à polícia que planejou o crime durante dois anos.

A informação é da Polícia Civil do ES que apresentou, na sexta-feira 25, os primeiros detalhes da investigação. Os mortos são dois professores e um aluno.

Segundo os agentes, o criminoso, de 16 anos, estava “tranquilo” no primeiro depoimento. Ele pegou o carro do pai, escondeu a placa do veículo, foi até as escolas, efetuou os disparos e depois fugiu.

O garoto — que teve a identidade preservada —, usou uma pistola .40, que era do seu pai, um policial militar. Ainda foram apreendidos com o assassino um revólver 38 e três carregadores de munição.

Ontem, o criminoso foi capturado por equipes de segurança. Ele estudou até junho deste ano na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Primo Bitti, uma das escolas que foi alvo de seus ataques. A segunda instituição foi o Centro Educacional Praia de Coqueiral. Ambos estão localizados na mesma rua.

O agressor foi preso cerca de quatro horas depois do ataque, na própria casa, localizada na cidade. A placa do veículo usado no crime estava parcialmente coberta, mas, mesmo com poucos números visíveis, foi possível identificar o endereço do atirador.

Entenda o caso

O crime aconteceu por volta das 9h30 de ontem. Conforme informou a Secretaria de Segurança Pública, o assassino invadiu a escola estadual e, com uma pistola, atirou diversas vezes. Em seguida, ele foi à sala dos professores e atirou novamente.

Na sequência, o criminoso deixou o local e se dirigiu à escola particular, onde assassinou um aluno. As identidades das vítimas não foram reveladas. Não existem informações de quantos estudantes estavam nas duas instituições no momento do crime.