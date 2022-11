Audiências com acusados de matar Dom e Bruno são marcadas para janeiro

A Justiça Federal do Amazonas agendou para 23, 24 e 25 de janeiro de 2023 as audiências dos três investigados pelo assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Trata-se de Amarildo da Costa de Oliveira, Oseney da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima.

Os três tornaram-se réus em 22 de julho deste ano e podem responder por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Conforme informaram as autoridades na terça-feira 8, os acusados estão presos, mas ainda não é possível marcar uma data para o julgamento.

Rubens Dario Silva Villar, mais conhecido como “Colômbia”, também é investigado nos assassinatos e foi transferido para a prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica, em 21 de outubro. Colômbia pagou fiança nos processos que ainda estão em tramitação.

Entenda o crime

Bruno Pereira e Dom Phillips foram vistos pela última vez em 5 de junho, na região do Vale do Javari. Trata-se de uma área marcada por conflitos relacionados ao tráfico de drogas, ao roubo de madeira e ao garimpo ilegal. Ambos faziam uma expedição na Amazônia.

A região do Vale do Javari é a segunda maior terra indígena do Brasil, equivalente ao território de Portugal, com pouco mais de 90 mil quilômetros quadrados. Vivem na região ao menos 10 mil indígenas.