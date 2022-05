O número de roubos em regiões centrais de São Paulo nos primeiros quatro meses de 2022 ultrapassou o total verificado no ano passado. A onda de violência está afetando principalmente bairros como Itaim Bibi, Consolação, Pinheiros e Campos Elíseos. Nesse último, por exemplo, uma delegacia local registrou 1.865 roubos nos primeiros quatro meses de 2022. No mesmo período de 2021, o total de crimes dessa natureza era de 818.

Já no bairro da Consolação, 662 roubos foram registrados nos primeiros quatro meses de 2022. No mesmo período de 2021, o número de roubos era de 312. Em Pinheiros, o mesmo tipo de crime foi praticado 801 vezes em 2022. No Itaim Bibi, por sua vez, o total foi de 541.

Além do crime

Não são apenas os roubos que preocupam os moradores da capital paulista. Como observou Paula Leal, em reportagem publicada na Edição 107 da Revista Oeste, a cidade mais rica do país está em uma situação de penúria.

“Não só pelas más escolhas materiais e estéticas, mas pela falta de ação com questões rotineiras de zeladoria”, escreve Paula. “Os números são colossais: mais de 600 mil pontos de iluminação pública e cerca de 60 mil postes de luz. O maior parque semafórico do país, com mais de 6,5 mil faróis instalados em cruzamentos e travessias. No ano passado, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou mais de 5,2 mil ocorrências envolvendo casos de vandalismo de semáforos e furtos de cabos dos equipamentos, um aumento de 15% em relação a 2020. Todos os dias, em média, 18 semáforos são danificados, e, em 2021, foram gastos mais de R$ 17 milhões para consertar os equipamentos depredados, segundo dados da prefeitura.”

