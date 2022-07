Avião ‘baleia’ pousa no Ceará, durante 1ª viagem à América Latina

A aeronave de carga Airbus Beluga ST, mais conhecida como “avião baleia”, pousou às 15 horas no Aeroporto de Fortaleza, no Ceará (CE), neste domingo, 24. Trata-se do primeiro pouso do avião na América Latina. A aeronave veio de Dacar, no Senegal, transportando um helicóptero de luxo.

Diversas pessoas marcaram presença para avistar a chegada do avião que parece com uma baleia branca. Durante o pouso, uma escada utilizada para facilitar a visão dos curiosos quebrou. Não houve feridos.

A aeronave Beluga vai permanecer na cidade e decolar logo pela manhã da segunda-feira 25. O destino é o aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. A Fraport, empresa de transporte alemã, anunciou que o avião iria pousar em Fortaleza às 13 horas de hoje. Contudo, uma tempestade no Senegal impediu o Airbus de decolar.

Na visita ao Brasil, a Airbus (fabricante) realizará uma demonstração do avião, que vai entrar no mercado de cargas de grandes dimensões. A aeronave realiza, prioritariamente, voos para transportar peças dos aviões da fabricante, nas empresas filiais que estão localizadas na Europa. Além disso, já carregou satélites artificiais, veículos espaciais, ajuda humanitária e helicópteros.