O Ayn Rand Institute, entidade que divulga as obras e ideias da filósofa e escritora Ayn Rand, realizará entre os dias 22 e 23 de setembro, em São Paulo, a Ayn Rand Conference, evento voltado para quem deseja conhecer melhor a filosofia objetivista proposta pela intelectual russa.

O evento ocorrerá no Teatro B32, localizado no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Entre os palestrantes convidados estão o presidente do Conselho do Ayn Rand Institute, Yaron Brook; o CEO do Ayn Rand Institute, Tal Tsfany; o fundador-presidente do think thank Instituto Mises Brasil, Helio Beltrão; o CEO da Multilaser, Alexandre Ostrowiecki e a economista Renata Barreto.

Os ingressos estão disponíveis por meio do site oficial do evento. Confira aqui.

Quem é Ayn Rand?

Ayn Rand nasceu em São Petersburgo, na Rússia, em 1905. Por ser de uma família judaica e de classe média, sofreu todas as agruras da Revolução Bolchevique (1917-1923). Incentivada pelos pais, que temiam por sua integridade física, emigrou para os Estados Unidos em 1926, onde conseguiu emprego como roteirista na indústria cinematográfica de Hollywood.

Anos mais tarde, tornou-se escritora. Suas obras foram lançadas na Broadway e nos cinemas norte-americanos. Dois de seus livros são best-sellers até hoje: A Nascente (1943) e A Revolta de Atlas (1957) — este último é considerado o livro mais influente nos Estados Unidos depois da Bíblia. Nas duas histórias, a filósofa russa trata essencialmente da liberdade, da autonomia e da racionalidade humana.

Ao longo de sua carreira, foi defensora intransigente do capitalismo de livre mercado e das liberdades individuais. Rejeitava em absoluto a violência estatal contra pessoas inocentes e não admitia como legítima a existência de um poder político centralizador, que determinasse como a população deveria viver.

A seguir, alguns vídeos que sintetizam a obra de Ayn Rand.

Leia também: “A moralidade nos mercados“, artigo de Ubiratan Jorge Iorio publicado na Edição 53 da Revista Oeste