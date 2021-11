Baladas, festas e shows voltam em SP com o fim de restrições

Depois de quase 600 dias, estabelecimentos podem funcionar com capacidade total e sem limitação de horário

Foram exatos 588 dias de espera, mas a partir de segunda-feira 1º todos os estabelecimentos comerciais do Estado de São Paulo poderão voltar a funcionar normalmente, com sua capacidade total e sem limitações de horário. Chegam ao fim as restrições impostas pelas autoridades durante a pandemia de covid-19, que teve início em março de 2020.

Entre os eventos liberados, estão baladas, festas e shows em casas de espetáculo e ambientes fechados em geral. A maioria dessas atividades já vinha ocorrendo no Estado, mas ainda tinha de seguir regras específicas por causa da pandemia, entre as quais manter o público sentado e operar com capacidade reduzida.

Leia também:

-Publicidade-

A partir de amanhã, as únicas normas obrigatórias no Estado são o uso de máscara e a apresentação do chamado “passaporte da vacina” — um comprovante de vacinação contra a covid-19 — em eventos que contem com a participação de 500 pessoas ou mais. O distanciamento social deixa de ser uma regra e se torna, a partir de agora, apenas uma recomendação das autoridades.

Desde o dia 22 de março do ano passado, quando o governador João Doria (PSDB) decretou a quarentena em São Paulo, é a primeira vez que todos os estabelecimentos comerciais ficam autorizados a funcionar sem nenhum tipo de restrição. O Estado é o mais avançado do país em cobertura vacinal contra a covid-19: 87% dos adultos e 68% da população já tomaram as duas doses ou a dose única da vacina.