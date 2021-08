Bandidos usam explosivos para assalto a banco em Mariluz (PR)

Crime ocorreu um dia depois da 'noite do terror' em Araçatuba, no interior de São Paulo

A Polícia Militar (PM) comunicou nesta terça-feira, 31, que oito bandidos armados com fuzis assaltaram uma agência bancária do Itaú em Mariluz, na região noroeste do Paraná. O ato ocorre um dia depois de Araçatuba (SP) viver uma “noite de terror”. Os agentes investigam se há ligação entre os casos.

Segundo a PM, a quadrilha chegou ao banco de Mariluz em dois carros, por volta das 3h. Os delinquentes usaram explosivos para estourar os caixas eletrônicos. Até a mais recente atualização desta reportagem, não há registros de presos, feridos ou da quantia levada pelos criminosos durante o ato.