Bebel Gilberto cita ‘extrema direita’ e ‘ódio’ em retratação por pisotear bandeira

A cantora Bebel Gilberto, sobrinha de Chico Buarque e filha do compositor João Gilberto, se pronunciou nas redes sociais, depois da repercussão do vídeo em que aparece pisoteando a bandeira do Brasil.

“Foi um ato impensado meu”, disse, em um vídeo publicado na noite do sábado 23. “Se tivesse tido tempo de raciocinar, teria me ocorrido que eu estava entregando de presente para a extrema direita uma imagem com a qual poderiam destilar o seu ódio repugnante e o seu falso patriotismo.”

Imagens de um show, realizado na terça-feira 19, mostram Bebel Gilberto recebendo uma bandeira do Brasil, jogando o objeto no chão e pisoteando o símbolo nacional. Na sequência, sob alguns aplausos, a cantora ensaiou passos de samba e usou a bandeira do Brasil para limpar o tablado do palco.

“Amo o Brasil e tenho certeza de que, em breve, os radicais do ódio serão varridos para o lixo da história”, disse a cantora, ao se desculpar. “Aos brasileiros de bem que, como eu, são defensores intransigentes da democracia, mas se sentiram ofendidos com o meu ato impensado, minhas sinceras desculpas. O Brasil é maior que qualquer governo ou político.”

