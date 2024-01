O Papo com Ela e Dagô é um programa de entrevistas, apresentado pelos jornalistas Adriana Reid e Dagomir Marquezi. Em clima de descontração, a dupla descobre as maiores curiosidades sobre a vida dos convidados. A atração vai ao ar todas as terças-feiras, às 20h30, no canal da Umbrella Mídia no YouTube.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste