Bloqueio do telegram coloca o Brasil no grupo que inclui Cuba e China

O bloqueio do Telegram por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, coloca o Brasil no grupo dos países menos livres do mundo.

Entre as nações que baniram ou interditaram a rede social estão ditaduras escancaradas, envergonhadas ou que se disfarçam de democracia.

A lista, publicada pelo deputado estadual paulista Vinícius Poit (Novo) no Instagram, inclui Cuba, China, Irã, Indonésia, Belarus, Rússia e Paquistão.

