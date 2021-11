Brasil recicla 97% de todas as latas de alumínio consumidas no país

Com uma média de reciclagem de 97% de todas as latas de alumínio consumidas internamente, o Brasil é um dos líderes mundiais nesse tipo de reaproveitamento e está à frente da Europa (67%) e dos Estados Unidos (60%). Os dados foram divulgados pelo Ministério do Meio Ambiente na quinta-feira 4, durante uma apresentação da pasta na COP26 — a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

Para fazer a coleta, o setor emprega 800 mil catadores. Todos os anos, o mercado brasileiro recicla 400 mil toneladas de latinhas — o que corresponde a quase 30 bilhões de unidades, considerando a embalagem comum de 350 mililitros. Caso elas fossem empilhadas uma a uma, o resultado seria uma fileira com aproximadamente 4 milhões de quilômetros de comprimento. Essa distância corresponde a cerca de 100 voltas ao redor do planeta Terra.

De acordo com o Ministério da Meio Ambiente (MMA), o volume de latas recicladas desde 2005 impediu a emissão de 19 milhões de toneladas de carbono.

“Esse modelo que contribui com uma nova economia verde pode inspirar muitos países a seguir nosso modelo de sustentabilidade”, disse André França, secretário de Qualidade Ambiental do MMA. “Estamos mostrando para o mundo que é possível se desenvolver com sustentabilidade, preservando recursos naturais, reduzindo a emissão de gases de efeito estufa, gerando emprego e renda com sustentabilidade e evitando o descarte inadequado que poderia poluir solo e águas.”