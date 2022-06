O Brasil é o sexto país que mais atrai investimentos no mundo. É o que informa o ranking mundial feito pela Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês) no documento divulgado na quinta-feira 9.

De acordo com a Unctad, em 2021, os investimentos do mundo no Brasil ultrapassaram US$ 50 bilhões. Nenhuma outra nação da América Latina conseguiu ficar próxima do nível de capital externo injetado na economia brasileira. O país absorveu mais de um terço do total atraído pela região no ano passado. O México, por exemplo, conseguiu US$ 31 bilhões.

Sobre a América do Sul, a proporção chegou a 56%. Conforme os dados do documento, no top 3 sul-americano também aparecem Chile (US$ 12 bilhões) e Colômbia (US$ 9 bilhões).

Investimentos do mundo no Brasil

Quando comparados a 2021, os investimentos externos no Brasil expandiram quase 80%. Porém, o montante ainda está abaixo do resultado de 2019 (pré-pandemia), quando o registro ficou em US$ 65 bilhões.

“No Brasil, os investimentos em agronegócios, fabricação automotiva e eletrônica, tecnologia da informação e serviços financeiros levaram a um aumento de investimento externo em 78%, para US$ 50 bilhões”, informa o texto da Unctad. A publicação cita que “o pontapé inicial da Brasil está entre os países que mais atrai investimentos em todo planeta (Estados Unidos) de um projeto de US$ 4,4 bilhões para produzir veículos elétricos, bem como baterias e componentes”.