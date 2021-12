Brasil registra 5 casos da variante Ômicron, 3 em SP e 2 no DF

O Ministério da Saúde confirmou nesta quinta-feira, 2, que o Brasil registrou três casos da variante Ômicron do coronavírus. O Estado de São Paulo tem três pessoas contaminadas e o Distrito Federal, duas.

São quatro homens e uma mulher, todos vacinados contra a covid-19. Eles estão isolados e pelo menos um apresenta sintomas leves. A maioria está assintomática.

Segundo a Saúde, oito casos da variante Ômicron estão sob investigação, sendo um em Minas Gerais, um no Rio de Janeiro e seis no Distrito Federal.

Todos os pacientes seguem monitorados pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de cada Estado.

“Não podemos sair de uma situação libertária de festas, réveillon e carnaval para uma situação de fechamento total da nossa economia, porque as consequências nós não sabemos”, disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

E continuou: “Até porque não há motivo para isso. O que há é a notificação da variante, tem mutações, mas o grau de impacto na saúde de cada um nós não sabemos”.

Em entrevista coletiva, o ministro destacou que o Brasil tem “uma situação sanitária bem mais equilibrada, mas lidamos com a imprevisibilidade biológica desse vírus, que sofre mutações”.

“A vigilância em saúde está atenta e atuante pra que essas variantes sejam identificadas e pra que se avalie o potencial dessa variante complicar o cenário pandêmico”, disse.

Segundo Queiroga, ainda que não haja evidências científicas sobre a resposta vacinal contra a nova variante, vacinar ainda é a melhor saída, uma vez que o Brasil registrou uma queda de 92,57% na média de óbitos desde o pico da pandemia, registrado em 19 de abril.

Nesta quinta, o país chegou à marca de 90% do público-alvo vacinado com a primeira dose. Ao todo, 159,3 milhões de brasileiros iniciaram o ciclo vacinal contra a doença e 79,03% completaram o esquema com as duas doses ou dose única.