Brasil tem 3ª semana seguida com redução de mortos com covid-19

No pico, 21 mil mortes foram registradas em uma semana | Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Diminuição é superior a 50% sobre a maior contagem, depois do surgimento da Ômicron

O Ministério da Saúde (MS) registrou 3 mil mortos contaminados com o coronavírus entre os dias 27 de fevereiro e 5 de março. É a terceira semana seguida com redução de mortes relacionadas à covid-19 no Brasil.

A queda chegou a 40% em relação às 5 mil mortes que entraram na contagem entre 20 e 26 de fevereiro. Sobre os quase 6 mil mortos de 13 a 19 de fevereiro, a redução ainda ficou próxima a 50%. Além disso, a diminuição foi acima de 50% para os pouco mais de 6 mil doentes que morreram e foram registrados entre 6 e 12 de fevereiro — quando houve a maior soma semanal de óbitos na monitoria do MS, depois do surgimento da variante Ômicron do vírus.

Na maior contagem semanal, entre 4 e 10 de abril de 2021, foram pouco mais de 20 mil mortos. Sobre o pico, são 85% de redução de mortes relacionadas à covid-19 na última semana.

Desde que a pandemia teve início, o coronavírus contaminou 29 milhões de brasileiros. Deles, 27 milhões se recuperaram, 650 mil morreram e pouco mais de 1 milhão segue em tratamento.

