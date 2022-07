Brasil tem ao menos quatro restaurantes entre os melhores do mundo

Considerado o Oscar da gastronomia mundial, de longe o mais aguardado e tradicional ranking da categoria, o The World’s 50 Best Restaurants, anunciou na terça-feira 5 que ao menos quatro restaurantes brasileiros estão entre dos 100 melhores do mundo em 2022.

A revista britânica Restaurant, que criou e divulga a lista anualmente, revelou antecipadamente os nomes dos restaurantes que se destacaram e ficaram entre o 51º e o 100º lugares na classificação.

Os nomes dos 50 melhores do mundo serão revelados em uma cerimônia de premiação anual na segunda-feira, 18, em Londres, na Inglaterra. A expectativa é de que o Brasil seja também surpreenda e obtenha algum destaque neste segmento.

A primeira edição do 50 Best foi lançada em 2002. Desde então, todos os anos, mais de mil autoridades do mundo da gastronomia — críticos, chefe, jornalistas, além de experts e gourmets em geral — fazem suas indicações e votam nos restaurantes que eles acreditam merecer um lugar no disputado palco da culinária internacional.

D.O.M — 53ª posição

O restaurante D.O.M, do chef Alex Atala, foi inaugurado em 1999. Localizado no Jardins, bairro de luxo em São Paulo, o local apresenta pratos que exploram os ingredientes dos biomas brasileiros.

“Passe pela imponente porta da frente no arborizado centro de São Paulo para provar um menu degustação de cair o queixo, com polvo e alcachofra, formiga, manga e mamão, e para a sobremesa, figo verde com gorgonzola e vinho do porto”, descreve a página do ranking.

Evvai — 67ª posição

Do chef Luiz Filipe Souza, o restaurante Evvai apresenta um menu de raízes italianas, mas com sabores do Brasil. Localizado em Pinheiros, São Paulo, a casa recebeu elogios de destaque para dois pratos: o mini tortellini recheado com carangueiro e o linguini com molho de ervilhas e ouriço do mar.

“Há uma excelente carta de vinhos e coquetéis clássicos e criativos, como negronis ou gin com infusão de chai”, completou a publicação na página do The World’s 50 Best Restaurants.

Lasai — 78ª posição

O único restaurante que representa o Rio de Janeiro é o Lasai, localizado no bairro Botafogo, na zona sul da cidade. O espaço fica em uma casa centenária, com vista para o Cristo Redentor, sendo comandado pelo casal de chefs Malena Cardiel e Rafael Costa e Silva.

“Fazendo jus ao seu nome, que significa ‘tranquilo’ na língua basca, o Lasai combina a cozinha de classe mundial do chef Rafa Costa e Silva com um ambiente acolhedor e informal de luz baixa e uma equipe solícita”, explica a lista.

Maní — 96ª posição

Misturando sabores da infância com ingredientes 100% orgânicos, o Maní, no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e é comandado pela chef Helena Rizzo, que além de ser uma das juradas do reality gastronômico Masterchef Brasil, já foi reconhecida como melhor chef feminina da América Latina e melhor chef feminina do mundo.

Segundo os críticos da premiação, o restaurante “esbanja charme e aconchego em todos os cantos do salão”. Os destaques do menu foram para o prato de vatapá com lagosta, frango e mamão verde ou o tomate e jabuticaba.