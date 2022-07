Brasil vai sediar maior evento de estudos espaciais do mundo

O Brasil vai sediar o maior evento de estudos espaciais do mundo. O SSP23 (Programa de Estudos Espaciais, na sigla em inglês) será realizado em São José dos Campos, em São Paulo, entre junho e agosto de 2023.

A cidade vai receber cerca de 300 pessoas de 50 países diferentes, entre professores, estudantes, astronautas e líderes mundiais de agências espaciais.

Organizado pela Universidade Espacial Internacional, o SSP é considerado o mais importante e abrangente programa de treinamento da área espacial, tendo formado cerca de 5 mil profissionais de mais de cem países.

Será a primeira vez que o programa será realizado no Brasil. Na América Latina, apenas a cidade de Valparaíso, no Chile, sediou uma edição do SSP, em 2000.

Os estudos acadêmicos serão realizados no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que submeteram conjuntamente com a prefeitura de São José dos Campos a proposta para sediar o SSP 2023. O evento também tem o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e da Agência Espacial Brasileira.

“Representa uma importante oportunidade para o Programa Espacial Brasileiro reunir nossa comunidade de instituições relacionadas ao espaço, permitindo maior interação, cooperação global e motivar nossa indústria para as fronteiras da tecnologia espacial”, afirmou Clezio De Nardin, diretor-geral do Inpe.

Vitrine internacional

Além do propósito acadêmico, o SSP representa uma vitrine internacional. Instituições e empresas que atuam na área espacial podem mostrar suas capacidades, fortalecer contatos e firmar acordos comerciais e cooperações internacionais.

Ainda durante o período do programa, transitarão por São José dos Campos astronautas e personalidades ilustres do setor, que participarão de eventos abertos ao público em geral — painel de astronautas, palestras, competição de robôs, competição de lançamento de foguetes —, e haverá outras atividades voltadas para a popularização da ciência e das atividades espaciais.