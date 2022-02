Aos 5 anos, Miro Latansio Tsai foi considerado a pessoa mais jovem do mundo a descobrir asteroides pela Agência Espacial Americana (Nasa). O reconhecimento veio durante a 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, em Brasília. O menino já encontrou 15 corpos celestes por meio do programa International Astronomical Search Collaboration (IASC). No Brasil, o projeto é comandado pela Nasa em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Além de ser reconhecido como a pessoa mais jovem a descobrir asteroides do mundo, Miro recebeu dois certificados pelas descobertas no início de dezembro de 2021: um de mérito do MCTI e um do projeto IASC.

Interesse por asteroides

Em entrevista concedida ao jornal Folha de S.Paulo, a mãe do menino, Carla Latansio, disse que o interesse de Miro por astronomia veio cedo. Aos 2 anos, o menino já reconhecia todos os planetas do Sistema Solar e, aos 4, foi inscrito no IASC.

Depois que aprendeu a usar o IASC — de análise de imagens da Agência Espacial Americana e identificação de possíveis asteroides —, Miro conseguiu encontrar corpos celestes em apenas um mês. O paulista ainda pretende participar do programa de astronomia Imagens do Céu Profundo e do Globe, projeto dedicado ao monitoramento do clima global.