Buscas por avião com brasileiros desaparecido na Argentina são suspensas

Depois de seis dias de buscas pelo avião com brasileiros que desapareceu na Argentina, as autoridades do país anunciaram na segunda-feira 11 a suspensão da operação.

Em nota, a Empresa Argentina de Navegação Aérea (Eana), ligada ao Ministério do Transporte, afirmou que, apesar dos esforços, não foi possível encontrar vestígios da aeronave nem de seus ocupantes.

O avião era um monomotor Van’s Aircraft RV-10, de código PP-ZRT, e levava o empresário Antônio Carlos de Castro Ramos, da construtora catarinense ACCR, o médico Gian Carlo Nercolini e o advogado Mário Pinho.

A aeronave, que estava em situação regular e pertencia ao empresário, havia decolado na última quarta-feira 6 da cidade de El Calafate, no extremo sul da Argentina, com destino a Trelew, na costa norte de Chubut, mas perdeu contato com as centrais de monitoramento na altura de Bahía Bustamante, também localizada na Província, segundo a Defesa Civil local.

A Eana, em sua nota, informou que a operação sob seu comando contou com o emprego das forças necessárias para o rastreio por céu, terra e mar, com a participação da Força Aérea, das Forças Armadas, do Exército e da Guarda Costeira da Argentina, além da Defesa Civil de Chubut e do Aeroclube Comodoro Rivadavia.

As autoridades regionais, segundo a Eana, continuarão “em estado de alerta”.

A polícia marítima argentina foi acionada para auxiliar na procura, tendo enviado um helicóptero para a região. As buscas sofreram com o mau tempo e chegaram a ser suspensas, devido a tempestades.

Os brasileiros estavam na Argentina para um festival de aeronaves que ocorreu em Comodoro Rivadavia, cidade mais populosa de Chubut. De sexta 1º até domingo 3, a cidade sediou o evento Comodoro Vuela, realizado no aeroclube da localidade.