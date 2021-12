Buscas por ‘homeschooling’ batem recorde no Brasil em 2021

O “novo normal” nas escolas, com máscaras e distanciamento social, parece ter acelerado o interesse das famílias brasileiras pelo ensino doméstico. As buscas pelos termo “homeschooling” no Google atingiram, em 2021, o maior volume desde 2004. Os dados são do Google Trends, a plataforma que calcula o volume de procuras por cada termo.

O maior impulsionador do interesse pelo tema parece ter sido o lançamento, pelo governo federal, de uma cartilha com orientações sobre o ensino doméstico. O período logo após a publicação do material, em maio, causou o maior número de buscas pelo termo já registrada pelo Google Trends no Brasil.

Nos Estados Unidos, o interesse pelo assunto também parece estar em alta. Segundo os dados do Censo americano, entre abril e outubro do ano passado, o número de famílias que optaram por ensinar os filhos em casa passou de 5,4% para 11,1%. Esses números não incluem os alunos que tiveram que continuam matriculados em uma escola mas tiveram que recorrer ao ensino virtual temporariamente por causa da pandemia.