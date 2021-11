Buscas por sobreviventes de queda de avião entram no 4º dia

A operação de busca por possíveis sobreviventes da queda de um avião bimotor no mar, na região entre Paraty (RJ) e Ubatuba (SP), na noite de quarta-feira 24, entrou no quarto dia.

Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros e um helicóptero da Força Aérea Brasileira (FAB) estão percorrendo a região do acidente. O trabalho vem sendo feito em conjunto com a Marinha e a Aeronáutica, por meio de motos aquáticas, embarcações e aeronaves.

Segundo informações da FAB, uma área de quase 2 mil quilômetros quadrados já foi coberta pela busca aérea.

O corpo do piloto do bimotor, Gustavo Carneiro, de 27 anos, foi localizado no mar na sexta-feira 26. No dia anterior, já haviam sido encontrados destroços do avião.

Além de Gustavo, mais duas pessoas estavam a bordo da aeronave: o copiloto, José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, e um tripulante identificado como Sérgio Alves Dias Filho. Ambos seguem desaparecidos. O bimotor pertencia ao copiloto.

A aeronave decolou de Campinas (SP) e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A queda teria ocorrido cerca de 30 minutos depois da decolagem.