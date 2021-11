Butantan cancela reunião com Anvisa que trataria de vacinação em crianças

O Instituto Butantan decidiu cancelar uma reunião que estava marcada para esta sexta-feira, 19, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para tratar da liberação da vacinação em crianças e adolescentes com a CoronaVac. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Segundo o instituto ligado ao governo do Estado de São Paulo, a agência regulatória de saúde estaria postergando a eventual aprovação da vacina chinesa para esse grupo. Os técnicos do Butantan, que envasa e distribui a CoronaVac no Brasil, relatam que os encontros com representantes da Anvisa têm sido “improdutivos”.

Diante do impasse, o instituto deve abandonar a estratégia de discussões prévias com o órgão até que uma nova solicitação seja apresentada, o que ainda não tem data para acontecer. Por meio de sua assessoria de imprensa, o Butantan justificou o cancelamento da reunião de hoje por “problemas de agenda dos participantes”.

