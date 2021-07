Butantan entrega 1,2 milhão de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde

Desde 17 de janeiro de 2021, a instituição já entregou 62,84 milhões de doses do imunizante chinês ao governo federal

O Instituto Butantan entregou nesta sexta-feira, 30, mais 1,2 milhão de doses da CoronaVac ao Programa Nacional de Imunizações (PNI). Agora, a instituição totaliza 62,84 milhões de doses fornecidas ao Ministério da Saúde desde 17 de janeiro de 2021, quando o uso emergencial do imunizante contra a covid-19 foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O Butantan entrega hoje mais 1 milhão e 200 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde e, assim, fecha o mês de julho com 62,849 milhões de doses fornecidas ao PNI desde 17/01. A primeira vacina contra Covid-19 a chegar aos brasileiros é do Butantan.

Em 13 de julho, o Butantan recebeu 12 mil litros de ingrediente farmacêutico ativo (IFA) para produzir e entregar outras 20 milhões de doses. As vacinas liberadas nesta sexta-feira fazem parte do segundo contrato firmado com o Ministério da Saúde, de 54 milhões de vacinas. O primeiro, de 46 milhões, foi concluído em 12 de maio.

