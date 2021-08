Butantan entrega mais 2 milhões de doses da CoronaVac ao governo federal

Com a entrega, já foram disponibilizados 66,8 milhões de doses do imunizante chinês

O Instituto Butantan liberou na manhã desta segunda-feira, 9, um novo lote com mais 2 milhões de doses da CoronaVac para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do governo federal. Com a entrega, já foram disponibilizados 66,8 milhões de doses do imunizante chinês.

As vacinas entregues nesta segunda fazem parte do lote de imunizantes já prontos recebidos pelo Butantan na noite de domingo 8.

Na semana passada, como Oeste noticiou, o Butantan recebeu um lote de 4 mil litros de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA) para a produção de mais 8 milhões de doses da vacina.

Os novos imunizantes já fazem parte do segundo contrato firmado entre o Butantan e o governo federal. O acordo prevê a entrega de mais 54 milhões de doses do imunizante chinês — o primeiro contrato, referente a 46 milhões de doses, foi concluído em maio.

