O número de mortes relacionadas à covid-19 está caindo no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o cálculo de médias móveis apontou 1,92 mil mortos em 25 de junho, ante 1,17 mil em 25 de julho — uma redução de 42%. A redução também apareceu no registro de novos casos. Entre as duas datas, o número diminuiu 40%, chegando à média de 42,77 mil.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, atribuiu o bom resultado ao esforço conjunto da União, dos Estados e dos municípios para o avanço da vacinação. “A gente já se aproxima de 100 milhões de pessoas com a primeira dose”, disse Queiroga.

Quase 100 milhões de vacinados

Na segunda-feira 26, o Brasil atingiu a marca de 96,3 milhões de pessoas vacinadas com a primeira dose de um imunizante contra a covid-19. O número equivale a 60% dos 158 milhões de habitantes com mais de 18 anos no país. Ao todo, foram realizadas 136 milhões de aplicações.

