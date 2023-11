Carro de ex-jogador é encontrado no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro recuperou no sábado 25 o carro do ex-jogador e atual diretor de futebol do Fluminense, Frederico Chaves Guedes, o Fred. O veículo tinha sido levado na madrugada da quinta-feira 23, quando Fred foi vítima de um assalto ao chegar em casa, em Ipanema. Ele voltava de uma confraternização no Maracanã.

O ex-atacante foi rendido por pelo menos três homens armados e obrigado a deitar no chão. Imagens de câmeras de segurança mostram o assalto, que durou 46 segundos.

Assalto sofrido pelo Fred em Ipanema, madrugada, voltando do Maracanã. Já pode dar um reset no RJ? pic.twitter.com/2AVBIuCZq7 — José Ilan (@joseilan) November 24, 2023

Os criminosos levaram o veículo dele, uma Mercedes GLE 400, e dois telefones celulares. Em nota, a Polícia Civil afirmou que o veículo do ex-jogador foi localizado por uma equipe da Delegacia do Leblon e vai passar por uma perícia, e que outras diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

O carro estava no Complexo do Alemão, informou a Band Rio, que publicou um vídeo do momento em que o carro foi levado à delegacia.

Policiais da DP do Leblon recuperaram o carro do diretor e ex-jogador do Fluminense Fred.



O veículo foi encontrado no Complexo do Alemão, após denúncias recebidas pelos investigadores. O ex-atacante foi assaltado quando chegava em casa, em Ipanema, na última quinta (23) #BandRio pic.twitter.com/aYkacexsbk — Band Rio (@BandRio) November 25, 2023

Durante o roubo, Fred ficou no chão por 17 segundos. Depois que os criminosos saíram, o ex-atacante se levantou e verificou se os bandidos já tinham fugido. Então, se dirigiu a um homem próximo, que seria um porteiro, buscando ajuda.

Polícia do RJ investiga morte de policial militar

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a morte da cabo da Polícia Militar Vaneza Lobão, de 31 anos. Ela foi assassinada na noite da sexta-feira 24, na porta de sua casa, no bairro Santa Cruz, zona oeste do Rio de Janeiro.

Lotada na 8ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), ela trabalhava no setor de investigação de milicianos e contraventores. A unidade é subordinada à Corregedoria-Geral da Polícia Militar. A suspeita é de que tenha sido morta por milicianos.

Segundo a PM, os assassinos estavam esperando a chegada da policial e fizeram os disparos enquanto ela abria a garagem para entrar com seu carro.