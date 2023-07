Cartão postal de São Paulo está às escuras

Conhecida como apenas como Estaiada, a ponte Octávio Frias de Oliveira, localizada junto ao Rio Pinheiros, na zona sul de São Paulo, está desde de a última quarta-feira 26, às escuras.

O motivo? Um furto de fios de cobre que levam energia às luminárias da ponte. Em nota, a prefeitura da capital paulista informou que não há prazo para restabelecer a iluminação da Estaiada.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela Ilumina-SP, concessionária que cuida da manutenção e zeladoria da iluminação pública paulista. Segundo o documento, foram furtados 120 metros de cabos de cobre e 70 luminárias. Além das perdas, também houve danos aos equipamentos de proteção da Ponte Estaiada.

Um levantamento realizado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) indicou que os crimes desse tipo têm diminuído na região onde fica a Ponte Estaiada. Houve uma queda de 4% nos furtos em geral, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Também foram realizadas 33 prisões e mais de 16 mil quilos de fios de cobre foram apreendidos, de acordo com a pasta.

Ponte Estaiada às escuras após furto de cabos de energia



Quem passar hoje pela Marginal Pinheiros, verá um dos cartões postais de São Paulo em black-out, isso mesmo, cabos de energia e luminárias da Ponte Estaiada foram furtados.#CapãoAtento pic.twitter.com/KrhNQF2kcM — Capão Atento (@CapaoAtento) July 28, 2023

Ponte Estaiada é cartão postal de São Paulo

Inaugurada em 2008, sob a gestão do prefeito Gilberto Kassab (PSD-SP), a estrutura tem 138 metros de altura em sua parte mais elevada, com 144 estais de grandes dimensões. A Ponte Estaiada está presente em fotos e vídeos que retratam a cidade de São Paulo. Hoje, ela é considerada um dos cartões postais da paulista.

A construção também é utilizada para campanhas publicitárias ou de conscientização. Os casos mais lembrados são mobilizações do Outubro Rosa — alertando sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama — e do Novembro Azul — campanha no mesmo sentido, mas voltada à saúde do homem, e a prevenção do câncer de próstata.

Por causa disso, o poder municipal fez um comunicado aos órgãos da administração pública. “A presente nota tem a finalidade de notificar a todos os órgãos da Administração Pública e da imprensa, tendo em vista que a localidade integra diversas campanhas com iluminação especial tanto do município, como de outras entidades, e o ocorrido prejudica a divulgação destes e outros eventos”, explicou a Prefeitura.